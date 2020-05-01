Власти Черкасс решили отменить карантин в городе, не дожидаясь правительственного решения
Власти Черкасс решили отменить карантин в городе, не дожидаясь правительственного решения
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
С начала карантина из-за эпидемии COVID-19 на Украине прошли акции протеста предпринимателей, лишившихся дохода, с требованием ослабить введенные ограничения. Накануне руководство Черкасской области поддалось давлению и дало добро на работу торговых точек и заведений общепита в формате летних террас. При этом на сегодняшний день в данном регионе было зарегистрировано 296 случаев коронавируса, 6 человек умерли.

«Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!» — написал Аваков.

Ранее в этот же день действия Черкасского горсовета раскритиковал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что подобные шаги сводят на нет все усилия медиков и грозят катастрофическими последствиями. 