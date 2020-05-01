С начала карантина из-за эпидемии COVID-19 на Украине прошли акции протеста предпринимателей, лишившихся дохода, с требованием ослабить введенные ограничения. Накануне руководство Черкасской области поддалось давлению и дало добро на работу торговых точек и заведений общепита в формате летних террас. При этом на сегодняшний день в данном регионе было зарегистрировано 296 случаев коронавируса, 6 человек умерли.
«Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!» — написал Аваков.
Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020
Ранее в этот же день действия Черкасского горсовета раскритиковал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что подобные шаги сводят на нет все усилия медиков и грозят катастрофическими последствиями.