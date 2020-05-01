Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на решение исполкома Черкасского горсовета об открытии магазинов и летних террас кафе в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил 1 мая в своем Twitter

Украина.ру на Youtube 9 мая вопреки запретам: Юг Украины запустил уникальный флешмоб ко Дню Победы