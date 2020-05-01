Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал власти Черкасской области, которые приняли решение позволить открыть в регионе магазины, в том числе торговые центры, а также летние террасы кафе и ресторанов. Свое заявление глава ведомства сделал на ежедневном брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы

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«Это может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, действиям городской власти будет дана соответствующая оценка, в том числе правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлены под угрозу жизнь и здоровье людей, которые могут поверить и пойти и заболеть коронавирусной болезнью», — сказал Степанов.

Он добавил, что действия властей Черкасской области могут свести на нет всю многомесячную работу по сдерживанию пандемии.