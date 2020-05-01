С начала карантина из-за эпидемии COVID-19 на Украине прошли акции протеста предпринимателей, лишившихся дохода, с требованием ослабить введенные ограничения. Накануне руководство Черкасской области поддалось давлению и дало добро на работу торговых точек и заведений общепита в формате летних террас. При этом на сегодняшний день в данном регионе было зарегистрировано 296 случаев коронавируса, 6 человек умерли.
«Это может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, действиям городской власти будет дана соответствующая оценка, в том числе правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлены под угрозу жизнь и здоровье людей, которые могут поверить и пойти и заболеть коронавирусной болезнью», — сказал Степанов.
Он добавил, что действия властей Черкасской области могут свести на нет всю многомесячную работу по сдерживанию пандемии.