Правительство Украины с помощью пандемии коронавируса оправдывает ограничения прав и свобод граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Союза анархистов Украины Вячеслав Азаров

Вячеслав Азаров: Если бы пандемии не было, ее следовало бы придумать © Facebook, Вячеслав Азаров | Facebook, Вячеслав Азаров | Перейти в фотобанк

«Украина все больше погружается, я бы так сказал, в мир дикого капитализма, когда, оплачивая содержание государства своими налогами, граждане получают не какую-то социальную поддержку, а только полицейский аппарат, который постоянно контролирует их, ограничивает их права и свободы», — рассказал Вячеслав Азаров.

Поэтому, добавил он, пандемия настолько выгодна украинским властям, что если бы ее не было, ее следовало бы придумать.

Полностью интервью можно прочитать здесь.