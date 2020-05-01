Собеседник издания считает, что постмайданное государство своими реформами целенаправленно демонтирует сферу социальной поддержки.
«Украина все больше погружается, я бы так сказал, в мир дикого капитализма, когда, оплачивая содержание государства своими налогами, граждане получают не какую-то социальную поддержку, а только полицейский аппарат, который постоянно контролирует их, ограничивает их права и свободы», — рассказал Вячеслав Азаров.
Поэтому, добавил он, пандемия настолько выгодна украинским властям, что если бы ее не было, ее следовало бы придумать.
Полностью интервью можно прочитать здесь.