Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что пресекла попытку движения «Куликово поле» организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года. Об этом 30 апреля говорится в сообщении Управления СБУ по Одесской области в Facebook

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