«Установлено, что одним из направлений антигосударственных проявлений должно стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой республики Новороссия и силового захвата государственной власти. По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ», — говорится в сообщении.
Во время обысков у активистов обнаружили и изъяли открытки с разделением Украины на «республику Новороссия» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями «Одесса — русский город» и «Одесса — Новороссия», газету «Новороссия» и другую запрещенную законодательством продукцию.