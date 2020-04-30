Украинское правительство готово к переговорам со странами, которые захотят пригласить украинских работников. Об этом пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко сообщила «Европейской правде» 29 апреля

Из карантина — на фабрики и поля. У заробитчан нет другого выхода, кроме как уезжать из Украины © РИА Новости, Денис Абрамов | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль сообщил во время встречи с послом Европейского союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин», — сказала она.

Вести эти переговоры будет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

«Сегодня премьер-министр уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами об организованных поездках. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей», — рассказал он в интервью «Сегодня».

Важным условием является легальное трудоустройство украинских работников на срок не менее трех месяцев «с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда».

По данным Куришко, на данный момент Кабмин получил официальное обращение по этому поводу только от Финляндии.

При этом ранее сообщалось, что Хельсинки может отказаться от украинских работников из-за противоречивых заявлений Шмыгаля о том, что заробитчане являются «обученной в Европе рабочей силой» и могли бы быть полезными для развития экономики Украины, поэтому их «надо сохранить». В итоге в Финляндию смог прибыть только один чартер, хотя ожидали прибытия около 1500 работников.