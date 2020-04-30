По словам собеседника издания, Америка опирается на поддержку 29 стран мира. Некоторые из них, такие как Великобритания, Франция и Германия, очень богатые и влиятельные страны.
«Китай — одиночка. У китайцев та же проблема, что и русских, у них нет надежных союзников, которые могли бы, как натовские страны, встать плечом к плечу с американцами. Именно поэтому Россия и Китай тяготеют друг к другу. Они вынуждены компенсировать отсутствие широкой коалиции в свою поддержку», — рассказал Андрей Серенко.
Эксперт добавил, что тем не менее Россия вряд ли выступит на стороне Пекина, если дело дойдет до прямого вооруженного конфликта.
Полностью интервью можно прочитать здесь.