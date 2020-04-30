В прямой схватке между Китаем и США победа будет на стороне американцев, потому что у них есть надежные союзники среди европейских государств. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

Андрей Серенко: Пандемия выявила структурные недостатки российской элиты © предоставлено Андреем Серенко

«Китай — одиночка. У китайцев та же проблема, что и русских, у них нет надежных союзников, которые могли бы, как натовские страны, встать плечом к плечу с американцами. Именно поэтому Россия и Китай тяготеют друг к другу. Они вынуждены компенсировать отсутствие широкой коалиции в свою поддержку», — рассказал Андрей Серенко.

Эксперт добавил, что тем не менее Россия вряд ли выступит на стороне Пекина, если дело дойдет до прямого вооруженного конфликта.

Полностью интервью можно прочитать здесь.