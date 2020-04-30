По его словам, это полностью меняет на Украине концепцию государства, участие которого в жизни общества ранее подразумевалось как поддержка и помощь гражданам.
«Постмайданное государство своими реформами целенаправленно демонтирует сферу социальной поддержки, и Украина все больше погружается, я бы так сказал, в мир дикого капитализма, когда, оплачивая содержание государства своими налогами, граждане получают не какую-то социальную поддержку, а только полицейский аппарат, который постоянно контролирует их, ограничивает их права и свободы», — сказал Азаров.
По его мнению, пандемия коронавируса — настолько удобное оправдание ограничения прав и свобод украинцев, что, если бы ее не было, чиновникам ее следовало бы придумать.
Азаров отметил, что ряд наблюдателей указывают на гипертрофированное усиление контроля и ограничения прав граждан под предлогом безопасности. Другие эксперты отмечают неимоверный разгул коррупции в сфере борьбы с пандемией.
Наконец, карантин дал правящему режиму главную возможность распродажи последнего ресурса Украины — украинской земли, подчеркнул собеседник издания.