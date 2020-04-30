Украина благодаря постмайданным реформаторам все больше погружается в состояние дикого капитализма, а граждане своими налогами оплачивают полицейское государство, которое делает их бесправными рабами, рассказал одесский анархист Вячеслав Азаров в интервью изданию Украина.ру

По его словам, это полностью меняет на Украине концепцию государства, участие которого в жизни общества ранее подразумевалось как поддержка и помощь гражданам.

«Постмайданное государство своими реформами целенаправленно демонтирует сферу социальной поддержки, и Украина все больше погружается, я бы так сказал, в мир дикого капитализма, когда, оплачивая содержание государства своими налогами, граждане получают не какую-то социальную поддержку, а только полицейский аппарат, который постоянно контролирует их, ограничивает их права и свободы», — сказал Азаров.

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Азаров отметил, что ряд наблюдателей указывают на гипертрофированное усиление контроля и ограничения прав граждан под предлогом безопасности. Другие эксперты отмечают неимоверный разгул коррупции в сфере борьбы с пандемией.

Наконец, карантин дал правящему режиму главную возможность распродажи последнего ресурса Украины — украинской земли, подчеркнул собеседник издания.