Предполагается, что в ближайшее время в законодательство Украины могут быть внесены изменения, которые позволят уволить нынешнего главу НАБУ Артема Сытника за административное коррупционное правонарушение.
По мнению Родена, подобный шаг поставит под сомнение независимость бюро.
«Институциональная независимость НАБУ и его главы являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы», — считает представитель МВФ.