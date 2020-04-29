Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Рон ван Роден обратился к властям этой страны с предупреждением о недопустимости вносить какие-либо изменения в законодательство, связанное с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом 29 апреля сообщила «Европейская правда» со ссылкой на письмо Родена в Офис президента

«Мечта кредитора». Карасев назвал самый идеальный для МВФ вариант отношений с Киевом © скриншот с видео NEWSONE Артема Сытника за административное коррупционное правонарушение. По мнению Родена, подобный шаг поставит под сомнение независимость бюро. «Институциональная независимость НАБУ и его главы являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы», — считает представитель МВФ.