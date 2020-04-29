Ранее Тодоренко заявила, что в насилии мужей над женами часто бывают виноваты сами женщины. По ее мнению, они должны задуматься над тем, что они сделали для того, чтобы их не били. За эти высказывания ведущая была подвергнута ожесточенной критике в интернете и СМИ, компании Pampers и PepsiCo разорвали с ней рекламные контакты.
Комаровский рассказал, что знает Тодоренко лично, описав телеведущую как светлого и трудолюбивого человека, которая стала объектом критики «злобных сетевых хомяков». По мнению Комаровского, Тодоренко не сказала ничего криминального, поскольку проблема должна рассматриваться с разных сторон и может иметь разные варианты решения.
«Регина! Прекрати истерить и оправдываться. Поверь, нормальных и адекватных больше. Они тише, но их больше. Во всех своих проектах можешь на меня рассчитывать», — заявил он.
Он подчеркнул, что для него самой неприятной оказалась не реакция социума, а поведение «всех этих гламурных издательств и рекламодателей, которые готовы влиться в толпу, чтобы не лишиться доходов».
По словам Комаровского, он сам неоднократно подвергался травле в интернете, назвав ее частью своей жизни. Доктор также подчеркнул, что за 38 лет работы детским врачом насмотрелся на семейные разборки с применением насилия.