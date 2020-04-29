Доктор Евгений Комаровский заявил, что в словах российской ведущей украинского происхождения Регины Тодоренко о причинах домашнего насилия нет ничего, за что ее можно было бы лишать контрактов. Об этом 29 апреля он написал в своем Telegram-канале

«Уничтожают очередную знаменитость». Собчак защитила Тодоренко после ее слов о домашнем насилии © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Комаровский рассказал, что знает Тодоренко лично, описав телеведущую как светлого и трудолюбивого человека, которая стала объектом критики «злобных сетевых хомяков». По мнению Комаровского, Тодоренко не сказала ничего криминального, поскольку проблема должна рассматриваться с разных сторон и может иметь разные варианты решения.

«Регина! Прекрати истерить и оправдываться. Поверь, нормальных и адекватных больше. Они тише, но их больше. Во всех своих проектах можешь на меня рассчитывать», — заявил он.

Он подчеркнул, что для него самой неприятной оказалась не реакция социума, а поведение «всех этих гламурных издательств и рекламодателей, которые готовы влиться в толпу, чтобы не лишиться доходов».

По словам Комаровского, он сам неоднократно подвергался травле в интернете, назвав ее частью своей жизни. Доктор также подчеркнул, что за 38 лет работы детским врачом насмотрелся на семейные разборки с применением насилия.