«Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта», — заявил он.
Правоохранители готовят админпротокол, поэтому мужчину ждет административная ответственность.
Также сообщается, что в целом в городе составлено 33 административных протокола за нарушение правил карантина. Правоохранители отмечают, что в городе увеличилось число разбоев, краж, а также фиксируется множество фактов пребывания в общественных местах в нетрезвом состоянии и без средств индивидуальной защиты.