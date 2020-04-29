Полицейские ищут видеоподтверждение слов очевидцев, которые заметили, что мужчина, покинувший место обсервации, гуляет по Тернополю в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 28 апреля сообщил начальник местного отдела полиции Сергей Осадца, передает «За Збручем»

Протестантская секта в Тернопольской области стала одним из эпицентров коронавируса в регионе © REUTERS, Valentyn Ogirenko заявил он.

Правоохранители готовят админпротокол, поэтому мужчину ждет административная ответственность.

Также сообщается, что в целом в городе составлено 33 административных протокола за нарушение правил карантина. Правоохранители отмечают, что в городе увеличилось число разбоев, краж, а также фиксируется множество фактов пребывания в общественных местах в нетрезвом состоянии и без средств индивидуальной защиты.