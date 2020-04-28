«Еще в марте нас отправили на 2/3. Сейчас нам сообщили, что вынуждены сократить всех», — рассказал работник завода.
Отмечается, что после сокращения работу не потеряют только два сотрудника — директор и его заместитель. Работники же всех шести цехов будут уволены.
«Нам предлагают уйти сейчас по собственному желанию или дождаться сокращения через 2 месяца. Большинство решили ждать», — добавил сотрудник предприятия.
Он также отметил, что заработную плату работникам завода не платят с марта.
Единственная возможность сохранить рабочие места на заводе — это неожиданный заказ на продукцию. Однако основные заказы в «Азовэлектросталь» приходили из-за рубежа, поэтому в нынешних обстоятельствах надеяться на это работникам не приходится.
По информации на официальном сайте, «Азовэлектросталь» специализируется на выпуске кузнечных и трубных слитков, непрерывнолитых заготовок, крупного и мелкого вагонного литья, фасонного литья для тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения, металлургической, горнодобывающей и других отраслей промышленности Украины. Всего на заводе трудятся 6,5 тысяч сотрудников.