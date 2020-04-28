В конце июня несколько тысяч работников «Азовэлектростали» останутся без работы – через два месяца на заводе ожидается массовое сокращение. Об этом накануне сообщил портал 069.com.ua

«Еще в марте нас отправили на 2/3. Сейчас нам сообщили, что вынуждены сократить всех», — рассказал работник завода.

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«Нам предлагают уйти сейчас по собственному желанию или дождаться сокращения через 2 месяца. Большинство решили ждать», — добавил сотрудник предприятия.

Он также отметил, что заработную плату работникам завода не платят с марта.

Единственная возможность сохранить рабочие места на заводе — это неожиданный заказ на продукцию. Однако основные заказы в «Азовэлектросталь» приходили из-за рубежа, поэтому в нынешних обстоятельствах надеяться на это работникам не приходится.

По информации на официальном сайте, «Азовэлектросталь» специализируется на выпуске кузнечных и трубных слитков, непрерывнолитых заготовок, крупного и мелкого вагонного литья, фасонного литья для тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения, металлургической, горнодобывающей и других отраслей промышленности Украины. Всего на заводе трудятся 6,5 тысяч сотрудников.