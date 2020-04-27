Экс-министр финансов Украины и советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский заявил, что переболел коронавирусом в феврале, еще до назначения на должность. Об этом 27 апреля он рассказал в интервью «Стране»

Игорь Уманский. Биографическая справка © UATV Russian Андрея Ермака, а на следующий день уволили главу налоговой службы Сергей Верланова и главу таможенной службы Максима Нефедова. Журналист уточнил у Уманского, не кажется ли ему, что его назначение и создание следственной комиссии в Раде по расследованию возможных преступлений руководства ряда государственных органов власти являются поводом, чтобы уволить двух человек.

«Непростой вопрос. На днях в Офисе собрались представители практически всех правоохранительных органов на уровне замов — ГБР, НАБУ, прокуратура, не было только НАПК. Все, правда, в масках, не всех узнал. Все, кроме меня. Я уже переболел коронавирусом. Еще в феврале. Не волнуйтесь, до назначения в Минфин. Так вот совещание… Правоохранители подтвердили информацию о схемах, цифры, людей», — заявил он.