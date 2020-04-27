Нефть американской марки WTI днем 27 апреля подешевела более чем на 23% из-за рисков, созданных переизбытком сырья на рынке, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов

«По состоянию на 15:06 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 23,02%, до 13,04 доллара», — отмечает агентство.

Лавров объяснил, почему США не будут участвовать в сделке ОПЕК+ © ТАСС/POOL | ТАСС/POOL | Перейти в фотобанк

Страны, входящие в ОПЕК+ 12 апреля согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне, 7,7 млн б/с во втором полугодии и 5,8 млн б/с до конца апреля 2022 года.

За точку отсчета, от которой будет идти сокращение, взяли октябрь 2018 года. При этом Россия и Саудовская Аравия будут уменьшать добычу от уровня 11 млн б/с, от которых по аналогии со всеми будут снижать добычу на 23%, 18% и 14% соответственно.