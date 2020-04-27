В «Роскосмосе» Илона Маска назвали подрядчиком Пентагона

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 26 апреля написал в Twitter, что не будет объединять усилия с компанией SpaceX, потому что ее глава Илон Маск работает на министерство обороны США

Илон Маск ответил на обвинения главы «Роскосмоса» © Duncan.Hull / wikimedia.org «Он подрядчик Пентагона. О каком объединении Вы говорите? Разворачиваемая их компанией спутниковая группировка (Starlink — ред.) также будет использована в военных целях. Она двойного применения. Не стройте иллюзий, граждане», — отметил Рогозин. Спутниковая сеть Starlink должна обеспечить жителей Земли глобальным широкополосным доступом в интернет. SpaceX собирается вывести на орбиту 42 тысячи спутников.