В «Роскосмосе» Илона Маска назвали подрядчиком Пентагона

В ответ на комментарий подписчика Рогозина о том, что «Роскосмосу» стоит объединить усилия с Маском для работы над общими проектами, глава российской компании возмутился.
«Он подрядчик Пентагона. О каком объединении Вы говорите? Разворачиваемая их компанией спутниковая группировка (Starlink — ред.) также будет использована в военных целях. Она двойного применения. Не стройте иллюзий, граждане», — отметил Рогозин.
Спутниковая сеть Starlink должна обеспечить жителей Земли глобальным широкополосным доступом в интернет. SpaceX собирается вывести на орбиту 42 тысячи спутников.