Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко объяснил, почему на Украине так часто сменяются руководители таможенной и налоговой служб. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 25 апреля

Бортник: Нужны не головы руководителей таможни и налоговой службы Украины, а их должности © Facebook, Ruslan Bortnik Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.

Ищенко обратил внимание на то, что должности коррупционные.

«Это уже просто даже не государственная служба, а воровской притон… Там постоянно идет внутренняя борьба различных группировок — постоянно кого-то назначают, кого-то увольняют. Не они первые и не они последние», — заявил эксперт.

Он также отметил, что регулярно назначаемые на эти должности люди при этом должны делиться нелегальным доходом с теми, кто их туда назначил.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.