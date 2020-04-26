Бортник: Нужны не головы руководителей таможни и налоговой службы Украины, а их должности
Бортник: Нужны не головы руководителей таможни и налоговой службы Украины, а их должности
© Facebook, Ruslan Bortnik
В пятницу, 24 апреля, Кабмин Украины уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.

Ищенко обратил внимание на то, что должности коррупционные.

«Это уже просто даже не государственная служба, а воровской притон… Там постоянно идет внутренняя борьба различных группировок — постоянно кого-то назначают, кого-то увольняют. Не они первые и не они последние», — заявил эксперт.

Он также отметил, что регулярно назначаемые на эти должности люди при этом должны делиться нелегальным доходом с теми, кто их туда назначил.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.