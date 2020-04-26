В пятницу, 24 апреля, Кабмин Украины уволил глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.
Ищенко обратил внимание на то, что должности коррупционные.
«Это уже просто даже не государственная служба, а воровской притон… Там постоянно идет внутренняя борьба различных группировок — постоянно кого-то назначают, кого-то увольняют. Не они первые и не они последние», — заявил эксперт.
Он также отметил, что регулярно назначаемые на эти должности люди при этом должны делиться нелегальным доходом с теми, кто их туда назначил.
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