«Результаты первого квартала, которыми я лично горжусь, — абсолютно все контрабандо-рисковые категории продемонстрировали сумасшедший рост. Мы увидели рост официального импорта всех без исключения групп, в которых, собственно, сосредоточена контрабанда», — заявил Нефедов.
По его словам, среди таких товаров: мобильные телефоны, одежда, обувь, бытовая техника, медицина.
Он отметил, что, несмотря на то что в марте уже был карантин, легальный импорт мобильных телефонов вырос на 71%, одежды — на 43%.
«Или мы должны верить, что украинцы за этот квартал стали богаче и стали покупать больше техники и одежды, или, что более вероятно, огромная часть серых и черных потоков была впервые показана в легальном товарообороте. Наверное, это тоже сыграло свою роль в нашем увольнении», — резюмировал экс-глава таможни.
Накануне правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.