Дело о масштабных хищениях: уволенные Верланов и Нефедов могут получать зарплату еще полгода
Дело о масштабных хищениях: уволенные Верланов и Нефедов могут получать зарплату еще полгода
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«Результаты первого квартала, которыми я лично горжусь, — абсолютно все контрабандо-рисковые категории продемонстрировали сумасшедший рост. Мы увидели рост официального импорта всех без исключения групп, в которых, собственно, сосредоточена контрабанда», — заявил Нефедов.

По его словам, среди таких товаров: мобильные телефоны, одежда, обувь, бытовая техника, медицина.

Он отметил, что, несмотря на то что в марте уже был карантин, легальный импорт мобильных телефонов вырос на 71%, одежды — на 43%.

«Или мы должны верить, что украинцы за этот квартал стали богаче и стали покупать больше техники и одежды, или, что более вероятно, огромная часть серых и черных потоков была впервые показана в легальном товарообороте. Наверное, это тоже сыграло свою роль в нашем увольнении», — резюмировал экс-глава таможни.

Накануне правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

 