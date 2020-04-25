По результатам первого квартала наблюдался рост официального импорта среди контрабандо-рисковых категорий товаров. Об этом 24 апреля сообщил бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов передает «Лига.Финансы»

Дело о масштабных хищениях: уволенные Верланов и Нефедов могут получать зарплату еще полгода © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк заявил Нефедов.

По его словам, среди таких товаров: мобильные телефоны, одежда, обувь, бытовая техника, медицина.

Он отметил, что, несмотря на то что в марте уже был карантин, легальный импорт мобильных телефонов вырос на 71%, одежды — на 43%.

«Или мы должны верить, что украинцы за этот квартал стали богаче и стали покупать больше техники и одежды, или, что более вероятно, огромная часть серых и черных потоков была впервые показана в легальном товарообороте. Наверное, это тоже сыграло свою роль в нашем увольнении», — резюмировал экс-глава таможни.

Накануне правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.