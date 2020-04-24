Отмечается, что с просьбой о передаче останков Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова. Министерство культуры Украины ответило на запрос горсовета, в котором сообщило, что передача останков Кузнецова россиянам является нежелательной и преждевременной. В СБУ ответили, что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.
«Принимая во внимание ответы Минкульта и СБУ, предлагаю отказать в передаче праха Николая Кузнецова», — сказал заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, а члены исполкома поддержали его предложение.
Николай Кузнецов погиб весной 1944 года на территории Львовской области. В 1960 году его останки перенесли во Львов, на Холм Славы, где находится его могила.