Вторая волна заболеваемости коронавирусом в Казахстане может совпасть с сезонной эпидемией гриппа, считают эпидемиологи. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщило издание Sputnik Казахстан

Казахстанские эпидемиологи предполагают, что вторая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией придется на осень 2020 года — такое мнение они озвучили на видеоконференции с министром здравоохранения Елжаном Биртановым.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом ученые пока не могут сказать, повлияет ли теплая погода на распространение коронавируса.

«Никто гипотезу сезонности пока не отвергает, но, тем не менее, сезонность не будет такой драматичной, как для гриппа. Соответственно, мы можем ожидать с вами, что эпидемия летом будет продолжаться, а осенью будет дальше», — отметил проректор по исследовательской деятельности КНМУ имени Асфендиярова Бауржан Жусупов.

В Казахстане, согласно последним данным, зарегистрировано 2 334 случая заражения коронавирусом, 22 человека скончались, 560 выздоровели.