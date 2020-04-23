Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подверг критике президента Владимира Зеленского за его критерии эффективности работы уголовной юстиции. Свое мнение он высказал в колонке для «Украинской правды», опубликованной 23 апреля

Руслан Рябошапка. Биографическая справка © скриншот видео OOO Финиксион

По его словам, количество посадок — вот критерий Зеленского эффективности работы прокуратуры, с чем Рябошапка категорически не согласен.

Он отметил, что при его руководстве из Офиса генпрокурора были уволены больше половины недобросовестных сотрудников. Именно зачистка генпрокуратуры от «олигархов в прокурорских погонах» и стала, по мнению Рябошапки, подлинной причиной его отставки.