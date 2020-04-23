«Президент неискренний, когда, щеголяя начатой нашей командой реформой прокуратуры перед иностранными участниками форума в Давосе, называет это "низкими результатами" в кино для украинцев», — заявил Рябошапка, имея ввиду вышедший накануне фильм «Год президента Зеленского».
По его словам, количество посадок — вот критерий Зеленского эффективности работы прокуратуры, с чем Рябошапка категорически не согласен.
Он отметил, что при его руководстве из Офиса генпрокурора были уволены больше половины недобросовестных сотрудников. Именно зачистка генпрокуратуры от «олигархов в прокурорских погонах» и стала, по мнению Рябошапки, подлинной причиной его отставки.