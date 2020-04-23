По словам экс-генпрокурора, он так и не стал подписывать подозрение экс-президенту Петру Порошенко из-за того, что счел его преследование со стороны новой власти политическим.
«Действительно, кому хотелось быстро расправиться с политическими оппонентами, удовлетворив пожелания электората. Конечно, на время это бы придало рейтинговых баллов… Я как генеральный прокурор не мог брать на себя ответственность за такие решения, основанные на политических мотивах, а не на законе», — написал Рябошапка.
Он подчеркнул, что аналогично поступила нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова в бытность руководителем Госбюро расследований, когда так и не подписала уведомление о подозрении, подготовленное ее ведомством.