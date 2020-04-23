«Значит, опять посольство Америки надавило на власть, пытаясь всеми силами сохранить свою силовую структуру внутри нашей страны, с подконтрольным ему руководителем. Обратите также внимание, что первый зам директора НАБУ, ближайший соратник Михо (Михаила Саакашвили — ред.), Гизо Углава, только в 2015 году получил гражданство Украины. А неожиданное предложение на назначение Михаила Саакашвили говорит о новом этапе действий направленных на усиления позиций данной группы в Украине», — написал он.
Кива считает, что впереди Украину ждет захват и контроль над Госбюро расследований, руководителем которого может быть назначен также человек из команды экс-президента Грузии.
По словам депутата, на Украине начался «новый этап захвата власти в стране, который будет направлен на дальнейшее обострение отношений с Россией и продолжение боевых действий в Донбассе».