Законопроект, который позволит снять с занимающей должности главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, исчез с повести дня внеочередной сессии Верховной Рады. Ситуацию 23 апреля на своей странице в Facebook прокомментировал нардеп от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива

Кива считает, что впереди Украину ждет захват и контроль над Госбюро расследований, руководителем которого может быть назначен также человек из команды экс-президента Грузии.

По словам депутата, на Украине начался «новый этап захвата власти в стране, который будет направлен на дальнейшее обострение отношений с Россией и продолжение боевых действий в Донбассе».