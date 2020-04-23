«Безусловно. Послушайте, для России поднять ставки путем военной экспансии, особенно если она хочет договориться в этом году, на самом деле, с точки зрения российского руководства, имеет смысл. Я считаю, что вряд ли это будет только военная кампания. Это будет общественная дестабилизация, это будет дестабилизация всех сфер жизни», — заявил он.
Климкин также отметил, что за время руководства страной Владимиром Зеленским украинская способность «сопротивляться России» стала слабее. В этом смысле, по его словам, лето может быть «очень и очень сложным».