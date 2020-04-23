Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Российская Федерация может в ближайшее время пойти в наступление. Об этом 23 апреля он рассказал в интервью «Обозревателю»

Климкин назвал Украину сырьевым придатком © МИД Украины заявил он. Климкин также отметил, что за время руководства страной Владимиром Зеленским украинская способность «сопротивляться России» стала слабее. В этом смысле, по его словам, лето может быть «очень и очень сложным».