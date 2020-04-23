Новиков отметил, что агентство направило запрос в ГБР по поводу наличия конфликта интересов по делам Майдана, о которых стало известно только после освещения информации о подозрении Черновол.
«Фактически имеет место потенциальный конфликт интересов. Вместе с тем, этот потенциальный конфликт интересов станет реальным только, если Бабиков станет и.о. директора ГБР и начнет принимать любые решения относительно тех дел, где он ранее был защитником, или в отношении тех людей, которые ведут эти дела», — заявил Новиков.