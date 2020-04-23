Пока экс-адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков не глава ГБР, а только его заместитель, о конфликте интересов из-за дела против экс-депутата Татьяны Черновол, которая подозревается в умышленном убийстве во время Майдана в 2014 году, говорить нельзя. Об этом 23 апреля заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью «РБК-Украина»

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