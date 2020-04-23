Администрация США готова пойти дальше, чем приостановка финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в эфире телеканала Fox News 22 апреля

«Пусть несет ответственность»: Трамп прекращает финансирование ВОЗ из-за «снисходительности» к КНР © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк Дональда Трампа, деньги не будут перечисляться до «проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».

Журналисты поинтересовались у Помпео, считает ли он, что нынешнее руководство ВОЗ не способно снять вопросы, вызывающие нарекания Вашингтона.

«Я считаю, что это верно. И даже более того. Возможно, США никогда больше не подпишутся под передачей средств американских налогоплательщиков в ВОЗ. Нам, возможно, потребуется еще более кардинальное преобразование», — ответил госсекретарь, имея в виду, вероятно, смену руководства ВОЗ.

Ранее стало известно, что бюджет Всемирной организации здравоохранения на 2020-2021 год профинансирован на 81%, из которых 11% были перечислены именно Вашингтоном. Это связано с тем, что Соединенные Штаты были основным донором ВОЗ, пока не заявили о приостановлении финансирования.