Telegram-канал, ссылаясь на источники в окружении Саакашвили, утверждает, что за данное назначение активно выступает бизнесмен Виктор Пинчук, к которому в последнее время подключился другой олигарх — Ринат Ахметов. Последнему Саакашвили якобы пообещал за поддержку помощь в реформировании энергетики и промышленности в интересах бизнесмена.
Несмотря на это, фигура Саакашвили на посту вице-премьера неприемлема для главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, который всячески препятствовал взаимодействию бывшего президента Грузии с Зеленским. Однако, полагает канал, после скандала с так называемыми пленками Ермака позиции главы ОП пошатнулись, и этим воспользовался его первый зам Сергей Трофимов, который организовал несколько недель назад встречу главы украинского государства с Саакашвили.
Подчеркивается, что сам будущий вице-премьер не намерен оставаться в правительстве Дениса Шмыгаля надолго, предпочитая вести свою игру. У Саакашвили будто бы есть несколько вариантов действий, которые он начнет осуществлять через 4-5 месяцев. Один из них заключается в том, что на фоне коронавирусной пандемии и экономического спада он может возглавить некое правительство национального спасения.
Другой же будет заключаться в том, что Саакашвили устроит скандальный демарш, покинет состав Кабмина и станет новым знаменем «объединенной оппозиции», куда войдут украинские политические проекты Джорджа Сороса типа «Голоса». Во главе нового президентского проекта Саакашвили пойдет на всевозможные выборы, включая президентские.
В пользу этой версии приводится тот факт, что экс-президент Грузии якобы регулярно созванивается с Соросом и координирует с ним все свои шаги.
«Связь была ВСЕГДА, но активная фаза началась после изгнания Кабмина [Алексея] Гончарука и тех кадровых потерь, которые понесли соросята», — говорится в публикации.