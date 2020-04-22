Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ. По информации Telegram-канала «Тень на плетень», это назначение активно продвигают некоторые украинские олигархи, в то время как сам экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области имеет собственное видение своего будущего

Михаил Саакашвили. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктор Пинчук, к которому в последнее время подключился другой олигарх — Ринат Ахметов. Последнему Саакашвили якобы пообещал за поддержку помощь в реформировании энергетики и промышленности в интересах бизнесмена.

Несмотря на это, фигура Саакашвили на посту вице-премьера неприемлема для главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, который всячески препятствовал взаимодействию бывшего президента Грузии с Зеленским. Однако, полагает канал, после скандала с так называемыми пленками Ермака позиции главы ОП пошатнулись, и этим воспользовался его первый зам Сергей Трофимов, который организовал несколько недель назад встречу главы украинского государства с Саакашвили.

Подчеркивается, что сам будущий вице-премьер не намерен оставаться в правительстве Дениса Шмыгаля надолго, предпочитая вести свою игру. У Саакашвили будто бы есть несколько вариантов действий, которые он начнет осуществлять через 4-5 месяцев. Один из них заключается в том, что на фоне коронавирусной пандемии и экономического спада он может возглавить некое правительство национального спасения.

Другой же будет заключаться в том, что Саакашвили устроит скандальный демарш, покинет состав Кабмина и станет новым знаменем «объединенной оппозиции», куда войдут украинские политические проекты Джорджа Сороса типа «Голоса». Во главе нового президентского проекта Саакашвили пойдет на всевозможные выборы, включая президентские. «Одна из наибольших ошибок Зеленского»: Кость Бондаренко о возможном назначении Саакашвили в правительство Украины © РИА Новости, Нина Зотина

В пользу этой версии приводится тот факт, что экс-президент Грузии якобы регулярно созванивается с Соросом и координирует с ним все свои шаги.

«Связь была ВСЕГДА, но активная фаза началась после изгнания Кабмина [Алексея] Гончарука и тех кадровых потерь, которые понесли соросята», — говорится в публикации.