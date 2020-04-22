Политолог Сергей Михеев считает, что России следует изменить политику пространственного развития, так как концентрация населения в мегаполисах ведет в тупик, и как можно больше товаров конечного потребления производить у себя. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру 22 апреля

«России нужно сделать два вывода. Первый — это изменение политики пространственного развития, потому что концентрация населения в крупных мегаполисах явно тупиковая, надо думать над тем, как расселить людей по огромной территории», — сказал Михеев.

«Надо изменить политику пространственного развития». Политолог Михеев о России после коронавируса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его мнению, и дистанционная цифровая экономика тоже здесь пригодится, она не конфликтует с индустриализацией, а дополняет ее.

«Ну а во-вторых, нужно приходить к тому, чтобы как можно больше товаров конечного потребления производить в стране и как можно меньше зависеть от внешних рынков», — заключил Сергей Михеев.