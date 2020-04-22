«России нужно сделать два вывода. Первый — это изменение политики пространственного развития, потому что концентрация населения в крупных мегаполисах явно тупиковая, надо думать над тем, как расселить людей по огромной территории», — сказал Михеев.
Для начала нужно создать другую экономику, а под это подтянется инфраструктура, развитие инфраструктуры потребует новой индустриализации, предложил эксперт.
По его мнению, и дистанционная цифровая экономика тоже здесь пригодится, она не конфликтует с индустриализацией, а дополняет ее.
«Ну а во-вторых, нужно приходить к тому, чтобы как можно больше товаров конечного потребления производить в стране и как можно меньше зависеть от внешних рынков», — заключил Сергей Михеев.