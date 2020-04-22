По словам бизнесмена, в своей борьбе с эпидемией он тесно сотрудничает с мэром Харькова Геннадием Кернесом и губернатором Харьковской области Алексеем Кучером.
«Люди нас с Кернесом знают. Мы разорвем этот коронавирус в клочья. Мы рвали всех и в футболе, и в бизнесе. Людям нужна уверенность. Когда мы взялись за Евро-2012 — победили. Люди знают, что мы победители. Если мы за что-то беремся, то это 100% успех. Люди знают, что Саша и Геша — все в полном порядке. Ну, и Алеша, конечно», — сказал Ярославский.
Ранее Ярославский совместно с миллиардером Джеком Ма организовал поставку в регион ПЦР-тестов для выявления коронавируса.