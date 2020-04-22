Украинский олигарх и экс-владелец «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о своей работе во главе харьковского штаба по противодействию коронавирусу и пообещал разгромить болезнь. Свои мысли он озвучил 21 апреля в комментарии «Радио Свобода»

«Не закрытая тема»: Ярославский рассказал, кто мешает возрождению харьковского «Металлиста» © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк Геннадием Кернесом и губернатором Харьковской области Алексеем Кучером.

«Люди нас с Кернесом знают. Мы разорвем этот коронавирус в клочья. Мы рвали всех и в футболе, и в бизнесе. Людям нужна уверенность. Когда мы взялись за Евро-2012 — победили. Люди знают, что мы победители. Если мы за что-то беремся, то это 100% успех. Люди знают, что Саша и Геша — все в полном порядке. Ну, и Алеша, конечно», — сказал Ярославский.

Ранее Ярославский совместно с миллиардером Джеком Ма организовал поставку в регион ПЦР-тестов для выявления коронавируса.