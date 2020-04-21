Николаевский судостроительный завод «Океан» спустил на воду две однотипные сухогрузные баржи Touax 191 и Touax 192, которые в ближайшее время отправятся в Нидерланды в распоряжение местной судоходной компании Eurobulk. Об этом на днях сообщило интернет-издание «НикВести»

Ранее по ходатайству Офиса генпрокурора суд арестовал комплекс имущества корабельного завода с целью сберечь его от «дальнейших попыток незаконного отчуждения». «Океан» уплыл: Николаевский судостроительный завод продали за 112 млн гривен © commons.wikimedia.org, Mezinov Alexey Viktorovich

«Несмотря на колоссальнейшее преступление со стороны сотрудников прокуратуры, инициировавших арест, несмотря на карантинные ограничения, с соблюдением всех мер мы выполнили европейский контракт… Это исключительно важно для восстановления репутации завода… Практически все 700 человек сохранили свои рабочие места. Да, есть определённые ограничения по карантину. Завод работает в штатном режиме», — сказал владелец предприятия Василий Капацына.

Он добавил, что подобные заказы должны помочь «Океану» сохранить свою репутацию как судопроизводителя.

Судостроительный завод был построен в Николаеве еще в 1951 году. «Океану» принадлежит земельный участок площадью около 101 га и участок водной акватории площадью 42 га. За всю историю на верфи построено более 400 технически сложных судов.

Серьезные финансовые проблемы начались у «Океана» восемь лет назад. Чистый убыток предприятия составил 159,71 млн грн. В 2013 году суд признал предприятие банкротом и запустил процесс ликвидации.