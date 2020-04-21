Депутат Верховной Рады от «Слуги народа», украинский борец, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк заявил, что ему постоянно приходится переводить с русского на украинский, потому что он мыслит на русском языке. Об этом он рассказал 21 апреля в интервью «Трибуне»

Поставить удар и стать чемпионом ММА. Депутат Беленюк рассказал о планах в спорте © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк заявил он.

Беленюк рассказал, что в Раде по закону депутаты обязаны разговаривать на украинском языке, что он и делает. Также спортсмен заявил, что всегда переходит на украинский, когда к нему на этом языке обращаются.

Кроме того депутат заявил, что сейчас делать из себя украиноязычного человека это просто тренд. Главное, по его мнению, знать и понимать украинский язык, но не делать его маркером любви к родине.