«Я хорошо знаю украинский язык, могу на нем разговаривать. Но в своем общении, быту, я использую русский язык. Я не хочу никого обманывать, строить из себя человека, который нарочито разговаривает на публике, в соцсетях на украинском, якобы заигрывая с теми, кому это было бы приятно… Мне комфортнее говорить по-русски в русскоговорящей среде», — заявил он.
Беленюк рассказал, что в Раде по закону депутаты обязаны разговаривать на украинском языке, что он и делает. Также спортсмен заявил, что всегда переходит на украинский, когда к нему на этом языке обращаются.
Кроме того депутат заявил, что сейчас делать из себя украиноязычного человека это просто тренд. Главное, по его мнению, знать и понимать украинский язык, но не делать его маркером любви к родине.