Депутат считает команду Зеленского непрофессиональной, которая не имеет идеологии и принципов, сдает украинские интересы и стала символом хаоса в стране.
Также Геращенко отметила, что с приходом Зеленского ко власти якобы исчезло гражданское общество, которое уснуло «летаргическим сном».
«Сегодня очень сильная оппозиция и сильное гражданское общество. Важно, чтобы оно вышло из летаргического сна. Потому что после этого зе-водевиля будет один позитив — люди переболеют зеленовирусом и будет спрос на сильную руку, а следовательно, после хаоса сможет прийти диктатура. И это очень опасно», — написала она.