Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский станет диктатором. Свой комментарий 21 апреля Геращенко опубликовала в Facebook

Вульгарные кварталы, примитивные сериалы. Геращенко рассказала, как на Украине сформировался пласт «неприхотливых избирателей» © Facebook, Студия "Квартал 95"

Также Геращенко отметила, что с приходом Зеленского ко власти якобы исчезло гражданское общество, которое уснуло «летаргическим сном».

«Сегодня очень сильная оппозиция и сильное гражданское общество. Важно, чтобы оно вышло из летаргического сна. Потому что после этого зе-водевиля будет один позитив — люди переболеют зеленовирусом и будет спрос на сильную руку, а следовательно, после хаоса сможет прийти диктатура. И это очень опасно», — написала она.