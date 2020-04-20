Суд не взял под стражу без альтернативы залога бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, несмотря на то, что он не внес в течение пяти дней 100 млн гривен залога (около 280 млн рублей). Такое решение 20 апреля приняла следственный судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая, передает «Слово и дело»

Отмечается, что ранее суд избрал в качестве меры пресечения арест с альтернативой залога в 80 млн гривен, которые жена экс-нардепа внесла. Позже средства были переданы в доход государства, поскольку Микитась нарушил обазательства и общался с другими подозреваемыми и свидетелями. Подробности ареста. Микитась заплатил Кличко за возможность беспрепятственно покинуть Украину — СМИ © Facebook, maxim.mikitas

«После взыскания залога ВАКС увеличил размер залога для Микитася до 100 млн грн, которые тот должен был внести в течение 5 дней. Однако никто эту сумму не уплатил, и поэтому САП обратилась в суд с ходатайством о заключении экс-нардепа под стражу. Изучив ходатайство, судья отказала в его удовлетворении полностью», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, Микитась использовал подконтрольные ему строительные компании, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.