Отмечается, что ранее суд избрал в качестве меры пресечения арест с альтернативой залога в 80 млн гривен, которые жена экс-нардепа внесла. Позже средства были переданы в доход государства, поскольку Микитась нарушил обазательства и общался с другими подозреваемыми и свидетелями.
«После взыскания залога ВАКС увеличил размер залога для Микитася до 100 млн грн, которые тот должен был внести в течение 5 дней. Однако никто эту сумму не уплатил, и поэтому САП обратилась в суд с ходатайством о заключении экс-нардепа под стражу. Изучив ходатайство, судья отказала в его удовлетворении полностью», — говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, Микитась использовал подконтрольные ему строительные компании, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.