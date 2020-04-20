Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии COVID-19, пишет РИА Новости 20 апреля со ссылкой на сообщение агентства

В пресс-релизе отмечается, что совокупный средний доход включенных в рейтинг строительных компаний в 2020 году снизится.

Отрасль подрывают быстрое распространение коронавируса, негативный прогноз по перспективам роста мировой экономики, падение цен на нефть и другие сырьевые товары, отмечает Moody's.

«Прогноз по сектору был стабильным с тех пор, как мы впервые присвоили прогноз этой отрасли в сентябре 2017 года…. Мы изменили наш прогноз по мировой строительной отрасли на негативный. Этот прогноз отражает наши ожидания относительно основных условий ведения бизнеса в отрасли на 2020 год», — сказано в документе.

«Мировую экономику ждет сильнейший за 90 лет кризис» — глава МИД Японии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Также будут свернуты строительные проекты в энергетике и добыче полезных ископаемых из-за коллапсирующих цен на нефть и сырьевые товары в целом.

Аналогичную картину Moody's предсказывает европейским странам и Австралии, однако в Китае строительная отрасль уже восстановилась и компенсирует потери уже в текущем году, полагают аналитики.