В пресс-релизе отмечается, что совокупный средний доход включенных в рейтинг строительных компаний в 2020 году снизится.
Отрасль подрывают быстрое распространение коронавируса, негативный прогноз по перспективам роста мировой экономики, падение цен на нефть и другие сырьевые товары, отмечает Moody's.
«Прогноз по сектору был стабильным с тех пор, как мы впервые присвоили прогноз этой отрасли в сентябре 2017 года…. Мы изменили наш прогноз по мировой строительной отрасли на негативный. Этот прогноз отражает наши ожидания относительно основных условий ведения бизнеса в отрасли на 2020 год», — сказано в документе.
Эксперты агентства полагают, что пандемия обвалит строительный сектор в США, особенно это верно в отношении постройки офисов, гостиниц и заведений розничной торговли.
Также будут свернуты строительные проекты в энергетике и добыче полезных ископаемых из-за коллапсирующих цен на нефть и сырьевые товары в целом.
Аналогичную картину Moody's предсказывает европейским странам и Австралии, однако в Китае строительная отрасль уже восстановилась и компенсирует потери уже в текущем году, полагают аналитики.