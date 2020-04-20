Только Вторая мировая война нанесла экономике планеты ущерб, сравнимый с тем, что несет пандемия коронавируса, сказал министр иностранных дел Страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги. Его слова приводит РИА Новости 20 апреля

Вызванное всемирной эпидемией падение спроса уже привело к экономическому спаду по всему миру, по прогнозам аналитиков восстановления в текущем году ожидать не приходится.

«Влияние на международную экономику, а также экономику Японии крайне серьезное», — цитирует его агентство.

Бизяев рассказал, что мировой финансовый кризис сделает с экономикой Украины © Facebook, Руслан Бизяев

Однако несмотря на это безработица в стране вырастет до 2,72% к концу года, считают эксперты.

Это более чем на 1,5 млн человек больше, нежели за год до этого и хуже ситуации в мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.