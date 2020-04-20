Вызванное всемирной эпидемией падение спроса уже привело к экономическому спаду по всему миру, по прогнозам аналитиков восстановления в текущем году ожидать не приходится.
«Влияние на международную экономику, а также экономику Японии крайне серьезное», — цитирует его агентство.
Японское правительство собирается нарастить затраты на борьбу с кризисом со 108 до 117,1 трлн иен, или $1,09 трлн.
Однако несмотря на это безработица в стране вырастет до 2,72% к концу года, считают эксперты.
Это более чем на 1,5 млн человек больше, нежели за год до этого и хуже ситуации в мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.