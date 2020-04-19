Политолог Корнилов рассказал, как независимого голландского политика обвинили в связях с Путиным
Политолог Корнилов рассказал, как независимого голландского политика обвинили в связях с Путиным
© Владимир Трефилов
В качестве примера эксперт освещение референдума 2016 года в Нидерландах по соглашению Украины с ЕС, когда абсолютно все газеты Нидерландов выступили на одной стороне, и любое мнение, которое не совпадало с мейнстримным, сразу же встречалось в штыки.

«Все сразу кричали, ругались и обзывались «агентами» и «полезными идиотами» Путина, — напомнил Корнилов.

Все это привело к тому, подчеркнул политолог, что голландские политики, особенно если они не попадают в мейнстрим, вообще боятся встречаться с российскими дипломатами и журналистами, чтобы их не заподозрили в связах с Кремлем тому подобным.

При этом, добавил собеседник издания, в то время было множество примеров вмешательства той же украинской стороны во внутренние дела Нидерландов, но местные журналисты не обращали на них внимания. 

Полный текст интервью можно прочитать здесь. 