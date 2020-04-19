В Голландии существует жесткая цензура и самоцензура в том смысле, что любая точка зрения, которая не совпадает с мейнстримовской, сразу же подвергается травле. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Корнилов рассказал, как независимого голландского политика обвинили в связях с Путиным © Владимир Трефилов

«Все сразу кричали, ругались и обзывались «агентами» и «полезными идиотами» Путина, — напомнил Корнилов.

Все это привело к тому, подчеркнул политолог, что голландские политики, особенно если они не попадают в мейнстрим, вообще боятся встречаться с российскими дипломатами и журналистами, чтобы их не заподозрили в связах с Кремлем тому подобным.

При этом, добавил собеседник издания, в то время было множество примеров вмешательства той же украинской стороны во внутренние дела Нидерландов, но местные журналисты не обращали на них внимания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.