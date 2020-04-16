Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру подробно рассказал об инциденте с лидером голландской партии «Форум за демократию» Тьери Боде, которому местные журналисты устроили целый допрос о его связях с ним и Россией в целом

Голландия: Украина не должна войти в ЕС «ни чучелом, ни тушкой» © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк - Владимир Владимирович, поясните, пожалуйста, что же это были за журналисты, и чем им так не угодил Боде.

— Тьери Боде это сейчас известный в Голландии политик, наделавший там много шума на последних выборах. Его партия «Форум за демократию» была создана на волне референдума 2016 года в Нидерландах по соглашению Украины с ЕС (Консультативный и корректирующий референдум, по итогам которого 61,4% избирателей выступили против ратификации Амстердамом договора. — Ред.).

Он буквально из ничего организовал это мощное движение, на прошлых выборах в Европарламент от Нидерландов он занял первые места, а на прошлых выборах в Сенат вообще занял первое место.

Он вызывает огромное волнение среди голландских элит, его постоянно делают объектом нападок и всевозможных обвинений. О том, что он «агент Путина» или «полезный идиот Путина», говорят в первые дни существования его партии.

Боде часто стебался над подобными обвинениями. Например, на прошлых выборах в парламент он вообще устраивал встречи с избирателями, где говорил им: «Угощайтесь, Путин за все платит». Это почему-то не вызвало никаких криков в стиле «Он признался», поскольку все понимали, что он шутит.

- И что же пошло не так?

— Но тут авторы голландской пародийной программы каким-то образом приобрели WhatsApp-переписку Тьери Боде и активистов партии за 15-16 год, в период этого самого референдума. Среди прочего там в точно таком же стиле упоминалось, что Боде встречается с Владимиром Корниловым, якобы «влиятельным человеком Путина», у которого можно было бы попросить денег.

Переписка была в юморном стиле, с кучей смайликов. В частности, там была размещена фотография, которую сделал сам Боде у меня в гостях, где я сижу в советской пилотке с бутылкой водки и красной икрой.

Но голландские журналисты за это всерьез уцепились, нашли повод для того, чтобы поднять шумиху о том, будто бы Корнилов и Путин платили Боде и этой политической партии, и устроили просто перекрестный допрос мне по скайпу, и Боде в переписке с ним.

Соответственно «Форум за демократию» в таком же юморном стиле отреагировал на эти запросы. Когда их попросили прокомментировать фотографию со мной в пилотке, то официальный ответ был таков: «Это не caviar (caviar — чёрная икра), а это красная икра».

Ясно, что эта акция направлена на дискредитацию Тьери Боде и «Форума за демократию», там уже разворачивается кампания в связи с парламентскими выборами, и мейнстримные СМИ будут делать все, чтобы дальше разворачивать схему, будто бы Боде и все евроскептики являются агентами Путина.

- За что выступает эта партия, что на нее так ополчились? За дружбу с Россией, против Евросоюза и против геев?

— «Форум за демократию» основывался на том, что он фактически организовал референдум по соглашению Украина-ЕС, выступал за то, чтобы Голландия не ратифицировала это соглашение, и по образу и подобию «Альтернативы для Германии» создал более интеллигентную и интеллектуальную партию евроскептиков.

Они критикуют Евросоюз, они допускают возможность о проведении референдума за выход Нидерландов из Евросоюза. То есть выступают с критической позицией в отношении ЕС и проектов, связанных с ЕС, за что все остальные газеты и телеканалы Нидерландов пытаются их фактически, пардон, мочить как только можно.

- Насколько я понимаю, когда вы уехали в Голландию, то считались еще украинским журналистом и политологом. Как же вас записали в «агенты Путина»?

— Я уехал до Майдана и находился во время Майдана там. С Тьери Боде я как раз познакомился в момент, когда делал интервью для сайта Украина.ру. Я и на вашем сайте, и для других изданий публиковал массу статей и интервью с голландскими политиками. Я встречался не только с Тьери Боде, как вы сами понимаете, и пил водку с ними неоднократно.

Я публично и открыто выполнял свою работу, выступал и на голландских каналах. Меня много спрашивали о том, как я отношусь к референдуму. Я действовал абсолютно публично, и вот эта теория заговора о том, что я как агент Путина на что-то влиял и перевернул ход референдума, звучала и тогда.

New York Times еще написал статью о том, что я чуть ли не весь референдум за Голландию провел. То есть это якобы сделал один человек, притом что там были сотни агитаторов из Украины, которые выступали за соглашение (от президента до студентов): Климкин, Кличко, Гончаренко, Лещенко, куча депутатов.

Они устраивали там митинги, акции, и ни у кого это не вызывало вопросов. А вот один, понимаете ли, гражданин Украины (на тот момент) Владимир Корнилов решил весь референдум, и это якобы какая-то катастрофа и какой-то ужас.

У меня пытались взять интервью голландские журналисты (они же мне не сказали, в чем причина). Они долго подводили меня к Тьери Боде и спросили, пил ли я с ним водку (я еще не знал, в чем причина, это только по фотографии стало понятно).

Я как-то даже оскорбился таким вопросом (помните, как сказал генерал Чернота из фильма «Бег»: «раз знакомы, значит, на брудершафт пили») и сказал, что по законам гостеприимства я угощал ваших политиков и ваших коллег-журналистов рюмочкой-другой водки.

Мало того, говорю я, если бы вы гостили у меня в Москве, даже зная, какую провокацию вы готовили, я бы все равно предложил вам и вашей съемочной группе по рюмочке-другой. Но я думаю, что этот ответ не попадет в итоговое расследование.

Главная тема интервью заключалась в том, платил я деньги Тьери Боде или не платил. Причем переводчица сначала перепутала вопрос и спросила, получал ли я деньги от Тьери Боде. Этот вопрос показался мне более логичным, поскольку я действительно давал ему какие-то советы и консультации и мог попросить денег.

Но когда у меня спросили, платил ли я деньги Боде, я очень удивился, что вопрос звучал именно таким образом. Понятно, что будут делать все, чтобы таким гротескным способом создать общественное мнение о том, что все евроскептики сидят на деньгах Путина, Корнилова, Кремля и кого угодно.

И если в качестве доказательства они используют вот это шуточное фото, где я в пилотке со звездой пью водку из горла и ем бутерброд с красной икрой, то это означает, что голландским журналистам совсем не за что зацепиться.

- Говорят, что в Европе тоже есть цензура. Вы ощущали ее на себе, когда там работали?

— Да там жуткая цензура и самоцензура, вспомните хотя бы тот же референдум. Он вроде бы свободный и демократический, но абсолютно все газеты Нидерландов выступили на одной стороне, и любое мнение, которое не совпадало с мейнстримным, сразу же встречалось в штыки, все сразу кричали, ругались и обзывались «агентами» и «полезными идиотами» Путина.

Корнилов: «Через 5 лет Нидерланды запросили помощи у России по МН17» © РИА Новости, Владимир Трефилов

В Европе, в Старой Европе и Нидерландах царит атмосфера травли. Какая там свобода слова. Там затравили всех, кто пытается выступить с более зрелых и взвешенных позиций. Их сразу же пытаются маргинализировать, как и Боде, и всех остальных.

Я еще вот на что пытаюсь обратить внимание тех же самых нидерландских журналистов, в том числе тех, которые пытались подвести меня под нужные им ответы. Меня спрашивают, выделялись ли на этот референдум деньги из-за рубежа. Я ему говорю: «Конечно, были». У него глаза загорелись, он решил, что это сенсация.

И тут я привожу в пример высказывание бывшего на тот момент народным депутатом Украины Сергея Лещенко, который оправдывался за проваленный референдум тем, что соросовские и прочие гранты аккумулировались в Киеве, а не на месте.

Хоть бы кто из голландских журналистов обратил на это внимание. То есть деньги, не учтенные Центризбиркомом Нидерландов, поступают к вам из-за рубежа, что является нарушением закона, а голландскому журналисту это сразу же становится неинтересно.

Одно дело, когда на референдум Сорос деньги через Киев дает, и из Украины его кто-то финансирует, а другое, если бы деньги выделил кто-то в Москве. Тут бы были уже и уголовные дела, и шум, и скандал. Вот вам, пожалуйста, пример двойных стандартов.

- И что сейчас предпримет Боде? Это же для нас смешно, а на Западе принято придираться к подобным мелочам.

— Судя по тому, как они с удовольствием подхватили эту тему и опубликовали этот в буквальном смысле допрос о его связях со мной с подробным описанием и цитатами (а партии пришлось раз десять отвечать, что никогда в жизни никто из России или связанный с Россией не давал им ни цента), их пока все устраивает.

Вот вам шум, вот вам сенсация из ничего. Причем заметьте, что эта сенсация основана на частной переписке. Сам этот подход должен вызывать вопрос.

Когда накануне выборов была слита частная переписка штаба Макрона, все французские и европейские СМИ дружно назвали это неподобающим поведением, и что эту переписку публиковать нельзя, и ее так никто и не опубликовал, хотя там общественно-значимые вещи обсуждались.

А когда речь идет о лидере партии евроскептиков, ее можно публиковать, цитировать и извращать. Вот вам опять пример двойных стандартов в западных СМИ. Если это мейнстримный политик — публиковать нельзя. Если этого политика надо мочить, то мы можем публиковать переписку и даже можно не проверять, что за этим стоит.