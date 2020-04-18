Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, который Верховная Рада поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля. Об этом 18 апреля сообщает president.gov.ua

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк говорится на сайте главы государства.

Согласно закону, в госбюджете Украины создается Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 миллиарда гривен (почти 178 млрд рублей).

Эти средства будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме этого в бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд гривен (43,4 млрд рублей) для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии.

«Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд гривен (больше 29 млрд рублей) на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн (53,5 млрд рублей), — отмечается в материале.

Для осуществления непредвиденных мер в резервный фонд направлено дополнительно 3 млрд гривен (8,2 млрд рублей).