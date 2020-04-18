«Своими решениями и поступками Вы в очередной раз подтвердили, что являетесь искренним другом и союзником Министерства обороны и войск Сербии, на помощь которого можем всегда рассчитывать, в том числе и в этой сложной и непредсказуемой ситуации», — цитирует агентство слова Вулина.
Российские военспецы начали дезинфекцию объектов в Сербии 5 апреля.
3-4 апреля Министерство обороны России отправило 11 авиарейсов самолетами Ил-76 в Сербию.
На борту транспортников были 87 военных медиков и вирусологов, техника, специальное оборудование и различные средства защиты для помощи в борьбе с коронавирусом.