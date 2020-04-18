Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил благодарность своему российскому коллеге Сергею Шойгу за поддержку в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости 18 апреля со ссылкой на Министерство обороны РФ

«Своими решениями и поступками Вы в очередной раз подтвердили, что являетесь искренним другом и союзником Министерства обороны и войск Сербии, на помощь которого можем всегда рассчитывать, в том числе и в этой сложной и непредсказуемой ситуации», — цитирует агентство слова Вулина.

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3-4 апреля Министерство обороны России отправило 11 авиарейсов самолетами Ил-76 в Сербию.

На борту транспортников были 87 военных медиков и вирусологов, техника, специальное оборудование и различные средства защиты для помощи в борьбе с коронавирусом.