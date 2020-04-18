Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ответил на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении российских тест-систем для диагностирования коронавируса. Об этом 18 апреля сообщает РИА Новости

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Кроме того, он посоветовал белорусскому лидеру «ехать на поля и подсказывать своим колхозникам, как нужно сеять пшеницу», вместо того чтобы делать медицинские заключения.

Роспотребнадзор отмечает, что российские тест-системы являются эффективными и во многом превосходят иностранные аналоги, чему свидетельствуют результаты проведенных в феврале испытаний в Китае.

Накануне Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус. По его словам, у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат. Он также посоветовал гражданам «не париться по поводу этой болезни».