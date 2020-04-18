По его словам, в стране применяется несколько десятков тестов для выявления коронавируса, которые справляются со своей задачей. Если бы они давали ложные результаты, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока об этом подскажет «великий эскулап» Лукашенко.
Кроме того, он посоветовал белорусскому лидеру «ехать на поля и подсказывать своим колхозникам, как нужно сеять пшеницу», вместо того чтобы делать медицинские заключения.
Роспотребнадзор отмечает, что российские тест-системы являются эффективными и во многом превосходят иностранные аналоги, чему свидетельствуют результаты проведенных в феврале испытаний в Китае.
Накануне Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус. По его словам, у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат. Он также посоветовал гражданам «не париться по поводу этой болезни».