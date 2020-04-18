Союзному государству необходимо двигаться к политической общности, что является неизбежной частью создания крепкого сотрудничества, считает сопредседатель российско-белорусской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Лущ: Если Москва и Минск не отбросят амбиции, то проиграют глобальную гонку © пресс-служба ГИ "Союз"

«Но так или иначе нам надо двигаться к некоей политической общности. Это вопрос дискуссий и вопрос некоего (как бы вульгарно это ни звучало) торга. Но это неизбежно. Те же самые процессы нас будут ожидать в Евразийском союзе, потому что чистая экономика не будет работать», — заявил Лущ.

Как ранее отметил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, будущее Союзного государства пока туманно, поскольку белорусские власти придерживаются антирусских ценностей. По его мнению, в рамках существующего Союзного государства уже можно было бы создать массу полезных учреждений, при помощи которых можно было бы добиться роста благосостояния граждан, но ничего подобного не делается.