По словам эксперта, сегодня Россия и Белоруссия представляют союз независимых государств с достаточно сильным блоком согласованных и уже решенных социальных вопросов, таких как избежание двойного налогообложения, пенсии и социальные выплаты.
«Но так или иначе нам надо двигаться к некоей политической общности. Это вопрос дискуссий и вопрос некоего (как бы вульгарно это ни звучало) торга. Но это неизбежно. Те же самые процессы нас будут ожидать в Евразийском союзе, потому что чистая экономика не будет работать», — заявил Лущ.
Как ранее отметил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, будущее Союзного государства пока туманно, поскольку белорусские власти придерживаются антирусских ценностей. По его мнению, в рамках существующего Союзного государства уже можно было бы создать массу полезных учреждений, при помощи которых можно было бы добиться роста благосостояния граждан, но ничего подобного не делается.