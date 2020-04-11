Будущее Союзного государства пока в любом случае туманно, поскольку белорусские власти придерживаются антирусских ценностей. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, как повлияет на отношения Москвы и Минска пандемия коронавируса

Богдан Безпалько: Пандемия показала, что с нынешней Белоруссией мы не можем объединиться, так же как и с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

«Безусловно, все, что продолжает накапливаться со стороны белорусского правящего класса и лично Лукашенко, негативно будет отражаться на перспективах Союзного государства», — прогнозирует Безпалько.

По его мнению, в рамках существующего Союзного государства уже можно было бы создать массу полезных учреждений, при помощи которых можно было бы добиться роста благосостояния граждан, но ничего подобного не делается.

Союзное государство получит новый импульс к развитию, если к власти в Белоруссии придет более договороспособный, более адекватный и более пророссийский президент, но пока это маловероятно, заключил политолог.

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