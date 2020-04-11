Эксперт, в частности, пояснил, что белорусские власти уже считают своими национальными героями руководителей польских восстаний времен Российской империи, а президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что Великая Отечественная война — «не наша война».
«Безусловно, все, что продолжает накапливаться со стороны белорусского правящего класса и лично Лукашенко, негативно будет отражаться на перспективах Союзного государства», — прогнозирует Безпалько.
По его мнению, в рамках существующего Союзного государства уже можно было бы создать массу полезных учреждений, при помощи которых можно было бы добиться роста благосостояния граждан, но ничего подобного не делается.
Союзное государство получит новый импульс к развитию, если к власти в Белоруссии придет более договороспособный, более адекватный и более пророссийский президент, но пока это маловероятно, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.