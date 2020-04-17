Кошмал сообщила, что после окончания съемок в конце марта все актеры разъехались. Доснимать недостающие эпизоды должны были в мае, но теперь съемочный процесс оказался под вопросом из-за пандемии коронавируса.
«Когда мы на площадке, мы дружим и поддерживаем друг друга. Сейчас связь не поддерживаем», — сказала Кошмал.
Актриса отметила, что съемки в сериале дали ей очень много как в профессиональном плане, так и в эмоциональном. Федор Добронравов был первым, по ее словам, кто помог юной актрисе освоиться на площадке и перестать бояться камер.