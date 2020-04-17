Актриса Анна Кошмал, которая сыграла в сериале «Сваты» внучку, заявила, что больше не общается с коллегами по съемочной площадке. Об этом 17 апреля сообщает PrivetRostov.ru

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«Когда мы на площадке, мы дружим и поддерживаем друг друга. Сейчас связь не поддерживаем», — сказала Кошмал.

Актриса отметила, что съемки в сериале дали ей очень много как в профессиональном плане, так и в эмоциональном. Федор Добронравов был первым, по ее словам, кто помог юной актрисе освоиться на площадке и перестать бояться камер.