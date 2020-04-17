Ранее Международный валютный фонд (МВФ) оценил падение мирового ВВП в 2020 году в 3% или более. Это самое сильное падение со времен Великой депрессии в 1930-х годах.
«Аналогии с Великой депрессией неминуемы, потому что кризисы, происходившие в 30-е годы во многих развитых странах, были одновременными и глубокими. Но отличий реально очень много: в частности, за прошедший век накопился широкий опыт проведения экономических антикризисных политик», — отметил Куликов.
Он пояснил, что сейчас в большинстве случае экономисты понимают, что конкретно лежит в основе текущего кризиса, и предлагают адекватные меры. Более того, стало очевидно, что не все причины лежат в экономической плоскости.
Уровень падения ВВП, по словам эксперта, сейчас зависит от времени создания вакцины от коронавируса и от того, насколько эффективны будут меры господдержки в вопросе сохранения занятости. Первое определяет длительность карантинных мер, а второе — скорость восстановления экономики после их снятия, пояснил Куликов.