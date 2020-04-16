Плохая ситуация на нефтяном рынке продлится до окончания 2020 года.
Падение спроса уменьшится до 6 млн баррелей в сутки (б/с) в третьем квартале, в четвертом этот показатель выйдет на уровень 3,5 млн б/с., отмечается в документе.
Коллапс на рынке нефти настолько серьезен, что сокращение спроса на нефть в мире будет более резким, чем ожидалось, отмечают аналитики ОПЕК.
Особенно это характерно для второго квартала 2020 года, однако тренд будет сохраняться и в следующих отчетных периодах.
Согласно прогнозу ОПЕК, фактическое сокращение добычи достигнет 12 млн б/с за второй квартал, около 6 млн б/с — за третий и около 3,5 млн б/с за четвертый.