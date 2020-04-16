ОПЕК не ожидает, что спрос на нефть восстановится до конца 2020 года, сообщает РИА Новости 16 апреля со ссылкой на апрельский отчет организации

Сокращение добычи нефти: хрупкое перемирие в мировой нефтяной войне © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Падение спроса уменьшится до 6 млн баррелей в сутки (б/с) в третьем квартале, в четвертом этот показатель выйдет на уровень 3,5 млн б/с., отмечается в документе.

Коллапс на рынке нефти настолько серьезен, что сокращение спроса на нефть в мире будет более резким, чем ожидалось, отмечают аналитики ОПЕК.

Особенно это характерно для второго квартала 2020 года, однако тренд будет сохраняться и в следующих отчетных периодах.

Согласно прогнозу ОПЕК, фактическое сокращение добычи достигнет 12 млн б/с за второй квартал, около 6 млн б/с — за третий и около 3,5 млн б/с за четвертый.