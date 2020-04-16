«Учитывая карантинные мероприятия количество медиков в кадре ограничено. По завершению карантина, связанного с COVID —19, ожидается полнометражный клип» — говорится в сообщении.
В танце участвовали врачи, медсестры и администрация медучреждения.
«Учитывая карантинные мероприятия количество медиков в кадре ограничено. По завершению карантина, связанного с COVID —19, ожидается полнометражный клип» — говорится в сообщении.
В танце участвовали врачи, медсестры и администрация медучреждения.
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