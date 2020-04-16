Сотрудники Луцкого центра первичной медицинской помощи записали видео, на котором исполнили танец, посвященный борьбе с коронавирусом. Соответствующий ролик был обнародован 15 апреля в Facebook

«Учитывая карантинные мероприятия количество медиков в кадре ограничено. По завершению карантина, связанного с COVID —19, ожидается полнометражный клип» — говорится в сообщении. В танце участвовали врачи, медсестры и администрация медучреждения.