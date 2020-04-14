Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает абсолютными полномочиями на отмену общенационального карантина. Об этом 14 апреля сообщает BBC News

Гудбай, Америка: коронавирус покончил с мировым превосходством США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк заметил Трамп.

Администрация США почти завершила подготовку плана по восстановлению экономики и открытию предприятий, которые прекратили свою деятельность на время карантина.

Правительство также объявило 1 мая ориентировочной датой смягчения карантинных мер.

Многие эксперты по вопросам права выступили против данного заявления лидера страны, так как, согласно Конституции США, вопросы поддержания порядка и обеспечения безопасности находятся в ведении штатов.

Губернаторы штатов, в свою очередь, также выразили недовольство комментарием Трампа. Глава Пенсильвании Том Вулф заявил, что вопросы открытия штатов должны решаться непосредственно их властями, так же, как решались и вопросы их закрытия.

На данный момент США находятся на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, в стране зафиксировано около 583,2 тысячи заболевших.