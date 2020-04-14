Несмотря на карантин и ограничения властей, часть украинцев все равно намерена пойти на богослужения в церкви и попробовать освятить пасхальные куличи. Об этом говорится в опросе 14 апреля, который провела группа «Рейтинг»

Сообщается, что 85% респондентов отметили, что не планируют идти на Пасху в церковь, хотя еще в марте таких было только 21%.

«Намерены пойти на Богослужение — 4%, просто посвятить Пасхальную корзину — 7% (в марте с.г. — 39% и 35% соответственно). Больше всего тех, кто хочет принять непосредственное личное участие в Пасхальных литургиях и освящении пасок, среди жителей Запада, селян, верующих УПЦ (МП) и УГКЦ», — говорится в сообщении.

При этом 64% планируют смотреть онлайн-трансляции богослужений и 31% не планирует. Две трети опрошенных ответственность за введение дополнительных карантинных мероприятий на время пасхальных праздников возлагают на органы власти (38% — на местные власти, 34% — на центральную). Лишь 11% считают, что усилениями ограничений должны заниматься представители церквей. Ночь простоять да день продержаться. Как Украина в карантине будет встречать Пасху © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Опрос провели 10-12 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опросили 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не более 2,2%.