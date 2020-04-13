Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал соотечественников, которые надевают защитные маски, работая в поле. Об этом глава республики заявил на совещании в Минске в понедельник, 13 апреля, передает агентство БелТА

В понедельник Лукашенко провел совещание с главой Администрации президента Игорем Сергеенко, председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой и министром здравоохранения Владимиром Караником.

«Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один — ветер такой, погода сейчас хорошая, сухая — и маска на лице… Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске? Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?» — возмутился Лукашенко.

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«Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это… А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее», — отметил Лукашенко.

Согласно последним данным, в Белоруссии официально зафиксировано 2578 случаев заражения коронавирусом, 26 человек скончались, 203 выздоровели.