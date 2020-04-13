Правительство Испании с 30 марта обязало все предприятия, не связанные с обеспечением базовых потребностей населения, временно прекратить работу.
С первыми послаблениями карантинных мер власти ввели и дополнительные меры безопасности: всем, кто будет ездить на работу в общественном транспорте, полицейские раздадут 10 млн масок.
Кроме того, сотрудникам возобновивших работу предприятий советуют держать дистанцию не менее 2 метров друг от друга, а также дезинфицировать предметы, принесенные из дома.
Карантин в стране пока не снят — остаются закрытыми учебные заведения, рестораны и культурные учреждения. Среди специалистов нет единого мнения о том, не рано ли вводить послабления — некоторые считают такое решение поспешным и прогнозируют новую вспышку заболеваемости.
Согласно последним данным, в Испании зафиксировано 166,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,4 тыс. пациентов скончались, 64,7 тыс. человек выздоровели.