Власти Молдавии могут снять некоторые ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, к концу апреля. Об этом в понедельник, 13 апреля, на брифинге сообщил президент Игорь Додон, передает РИА Новости

«За последние восемь дней у нас относительно положительная динамика относительно того, что касается случаев заражения COVID-19, в среднем у нас ежедневный прирост случаев заражения составляет 9,4% — это лучше, чем мы ожидали. Если эта динамика сохранится, то в конце апреля власти снимут ряд ограничений», — заявил Додон.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Молдавии зафиксировано 1662 случая заражения COVID-19, 31 человек скончался, 94 выздоровели.

В стране действует режим чрезвычайного положения, запрещены массовые мероприятия, закрыты некоторые магазины и точки общепита, людям старше 63 запрещено покидать дом без особой необходимости.