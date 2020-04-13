«За последние восемь дней у нас относительно положительная динамика относительно того, что касается случаев заражения COVID-19, в среднем у нас ежедневный прирост случаев заражения составляет 9,4% — это лучше, чем мы ожидали. Если эта динамика сохранится, то в конце апреля власти снимут ряд ограничений», — заявил Додон.
Он также добавил, что все сотрудники госучреждений первой линии (медики, полицейские, члены Нацкомисии по ЧС), которые заразились коронавирусом, получат прибавку к зарплате в размере 16 тысяч леев (65,7 тыс. руб).
Согласно последним данным, в Молдавии зафиксировано 1662 случая заражения COVID-19, 31 человек скончался, 94 выздоровели.
В стране действует режим чрезвычайного положения, запрещены массовые мероприятия, закрыты некоторые магазины и точки общепита, людям старше 63 запрещено покидать дом без особой необходимости.