«Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зарегистрированы в Николаевской области. Это непосредственно в Вознесеновском районе. У людей, которые вернулись из Польши», — сообщил Ляшко.
По его словам, эти случаи не вошли в статистику за предыдущие сутки, о них ему сообщили буквально только что.
Днем ранее Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что в Николаевской области нет коронавируса, и распорядился срочно проверить регион.
Как выяснилось, в области проводилось очень маленькое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.