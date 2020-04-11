Не успел Зеленский инициировать проверку Николаевской области, где чиновники никак не могли обнаружить коронавирус, как пропажа тут же нашлась, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 11 апреля

«Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зарегистрированы в Николаевской области. Это непосредственно в Вознесеновском районе. У людей, которые вернулись из Польши», — сообщил Ляшко.

Гонка за лекарством. Как страны мира ищут спасения от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Днем ранее Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что в Николаевской области нет коронавируса, и распорядился срочно проверить регион.

Как выяснилось, в области проводилось очень маленькое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.